В Україні стартувала основна сесія ЗНО: розклад іспитів з усіх предметів

Про це повідомляють #Букви.
Згідно з наказом Міністерства освіти та науки №1210 від 30 вересня, основна сесія ЗНО-2021 відбудеться за таким розкладом:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика;
- 1 червня – українська мова, українська мова та література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
Нагадаємо, що процедура допуску учасників ЗНО передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників тестування. Детальніше про те, що необхідно взяти із собою на іспит – у матеріалі.
- Раніше повідомлялося, що цього року випускники шкіл звільняються від ДПА (Державної підсумкової атестації), проте можуть пройти її за власним бажанням.