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В Україні стартувала основна сесія ЗНО: розклад іспитів з усіх предметів

У п’ятницю, 21 травня, в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року.

Пятница, 21 мая 2021, 18:02

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки №1210 від 30 вересня, основна сесія ЗНО-2021 відбудеться за таким розкладом:

  • 21 травня – хімія;
  • 24 травня –  іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика;
  • 1 червня – українська мова, українська мова та література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

Нагадаємо, що процедура допуску учасників ЗНО передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників тестування. Детальніше про те, що необхідно взяти із собою на іспит – у матеріалі.

Теги: выпускники, ЗНО, розклад ЗНО

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