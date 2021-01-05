Во вторник, 5 января, в Украине стартовала регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Зарегистрироваться можно до 19 января включительно.

Где зарегистрироваться на пробное ВНО

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Таких есть девять:

• Винницкий – обслуживает Винницкую, Житомирскую и Хмельницкую области;

• Днепропетровский – обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области;

• Донецкий – обслуживает Донецкую и Луганскую области;

• Ивано-Франковский – обслуживает Ивано-Франковскую, Черновицкую, Закарпатскую и Тернопольскую области;

• Киевский – обслуживает г. Киев, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую области;

• Львовский – обслуживает Львовскую, Ровенскую, Волынскую области;

• Одесский – обслуживает Одесскую, Кировоградскую области;

• Харьковский – обслуживает Харьковскую, Полтавскую, Сумскую области;

• Херсонский – обслуживает Херсонскую и Николаевскую области, АРК Крым и Севастополь.

Чтобы зарегистрироваться, нужно:

• заполнить регистрационную форму;

• зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО;

• через 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.

Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.

Когда состоится пробное ВНО

Тестирование по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, для прохождения пробного ВНО можно будет выбрать только один из предметов:

• украинский язык;

• украинский язык и литература;

• история Украины;

• математика;

• биология;

• география;

• физика;

• химия;

• иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.

Кроме того, в 2021 году участники пробного тестирования дополнительно смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе (на сайте УЦОКО), будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.

Кроме того, Украинский центр оценивания качества образования и общественная организация “Освитория” подготовят официальные видеокомментарии к заданиям пробного ВНО-2021: эксперты подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО.

Сколько будет стоить пробное ВНО

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн.

Стоимость одного тестирования для одного участника/участницы объявлено на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Разница в стоимости связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное.