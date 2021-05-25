Сьогодні, 25 травня, в Україні проходитиме тестування з англійської мови у рамках зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50.

Зайти до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

Частина “Розуміння мови на слух (аудіювання)” містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина “Читання” містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина “Використання мови” містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.

Частина “Письмо” містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

На виконання завдань частини “Розуміння мови на слух (аудіювання)” дається 30 хвилин. Учасникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту повторюватиметься двічі. У записі передбачені паузи – це дозволить абітурієнтам ознайомитися з формулюваннями тестових завдань і виконати їх у зошиті. Після прослуховування усіх записів учасникам тестування буде також надано час (до 10 хвилин) для перенесення відповідей на тестові завдання з аудіювання у бланк А.

Далі абітурієнти зможуть виконувати завдання наступних частин у довільному порядку.