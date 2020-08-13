Сегодня, 13 августа, в Украине начался прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты и продлится до 22 августа. А для поступающих, которые проходят творческие конкурсы или сдают вступительные экзамены вместо ВНО в вузах, но не сделали этого в период с 1 по 12 августа – до 16 августа.

Как подать заявление в вуз?

В этом году для подачи заявления абитуриент должен зарегистрировать кабинет поступающего. Для этого нужно перейти по ссылке и выбрать один из двух вариантов:

Поступление с сертификатом ВНО;

Поступление с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ;

Далее следует нажать на “Кабинет поступающего”, после чего заполнить специальную форму и ввести туда свои личные данные:

адрес электронной почты (указанный адрес будет логином для входа в кабинет);

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл дополнения к указанному документу (для помощи можно воспользоваться калькулятором среднего балла на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/).

После регистрации на электронную почту абитуриента будет отправлено письмо для активации личного кабинета. В случае успешного выполнения указанных в письме рекомендаций, абитуриент сможет активировать кабинет.

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, на которые они подаются. Количество поданных заявлений на контракт не ограничивается.

В каждом заявлении, которое поступающий подает на бюджет, он обязательно устанавливает его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

Следить за нынешними рейтингами поступающие смогут после начала подачи заявлений на сайтах https://vstup.edbo.gov.ua/ или https://vstup.osvita.ua/. Планируется, что информация будет обновляться каждые сутки.

Подчеркивается, что после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет будет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться еще раз, что все данные подгруженные в электронный кабинет корректны. Изменение среднего балла после подачи первого заявления возможно только путем обращения, поступающего в учреждение образования, где было зарегистрировано первое заявление.

Поступающие, которые имеют право на специальные условия участия в конкурсном отборе и внесены в Реестр лиц со специальными условиями, должны убедиться, что при подаче заявлений в них указана соответствующая категория льготы, и она подтверждена учреждением после подачи заявления.

Рекомендации на бюджет будут известны не позднее 27 августа, выполнить требования к зачислению нужно будет до 18:00 31 августа, а зачисление таких поступающих состоится 5 сентября.