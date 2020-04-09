Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Telegram.
“Создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бурлит коронавирус”, – написал он.
Министр объяснил, что были проанализированы данные от мобильных операторов более чем полмиллиона людей, которые вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Данные были получены с 17 марта. На их основе определили населенные пункты, в которых живут люди, которые находились на самоизоляции менее 14 дней.
“Оранжевый – 50-200 людей не соблюдали карантин. Красный – более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров… На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и МОЗ”, – написал Федоров.
По его словам данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах.
- Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.
- В СНБО создали карту распространения COVID-19 в Украине и мире.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.