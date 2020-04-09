Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Telegram.

“Создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бурлит коронавирус”, – написал он.

Министр объяснил, что были проанализированы данные от мобильных операторов более чем полмиллиона людей, которые вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Данные были получены с 17 марта. На их основе определили населенные пункты, в которых живут люди, которые находились на самоизоляции менее 14 дней.

“Оранжевый – 50-200 людей не соблюдали карантин. Красный – более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров… На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и МОЗ”, – написал Федоров.

По его словам данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах.