#Буквы публикуют полный список новообразованных районов.
10 районов создано в Автономной Республике Крым:
- Бахчисарайский район,
- Белогорский район,
- Джанкойский район,
- Евпаторийский район,
- Керченский район,
- Курманский район,
- Перекопский район,
- Симферопольский район,
- Феодосийский район,
- Ялтинский район,
5 районов в Винницкой области:
- Винницкий район,
- Гайсинский район,
- Могилев-Подольский район,
- Тульчинский район,
- Хмельницкий район,
4 района Волынской области:
- Владимир-Волынский район,
- Камень-Каширский район,
- Ковельский район,
- Луцкий район,
6 районов в Днепропетровской области:
- Днепровский район,
- Каменский район,
- Криворожский район,
- Никопольский район,
- Новомосковский район,
- Павлоградский район,
8 районов в Донецкой области:
- Бахмутский район,
- Волновахский район,
- Горловский район,
- Донецкий район,
- Кальмиусский район,
- Краматорский район,
- Мариупольский район,
- Покровский район,
4 района в Житомирской области:
- Бердичевский район,
- Житомирский район,
- Коростенский район,
- Новоград-Волынский район,
5 районов в Закарпатской области:
- Береговский район,
- Мукачевский район,
- Тячевский район,
- Ужгородский район,
- Хустский район,
5 районов в Запорожской области:
- Бердянский район,
- Васильевский район,
- Запорожский район,
- Мелитопольский район,
- Пологовский район,
5 районов в Ивано-Франковской области:
- Ивано-Франковский район,
- Кольский район,
- Коломыйский район,
- Косовский район,
- Надворнянский район,
7 районов в Киевской области:
- Белоцерковский район,
- Бориспольский район,
- Броварской район,
- Бучанский район,
- Обуховский район,
- Переяславский район,
- Фастовский район,
4 района в Кировоградской области:
- Голованевский район,
- Кропивницкий район,
- Новоукраинский район,
- Александрийский район,
8 районов в Луганской области:
- Алчевский район,
- Довжанский район,
- Луганский район,
- Ровеньковский район,
- Сватовский район,
- Северодонецкий район,
- Старобельский район,
- Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар),
7 районов во Львовской области:
- Дрогобычский район,
- Золочевский район,
- Львовский район,
- Самборский район,
- Стрыйский район,
- Червоноградский район,
- Яворовский район;
4 района в Николаевской области:
- Баштанский район,
- Вознесенский район,
- Николаевский район,
- Первомайский район,
6 районов в Одесской области:
- Белгород-Днестровский район,
- Белгородской район,
- Измаильский район,
- Одесский район,
- Подольский район,
- Раздельнянский район,
4 района в Полтавской области:
- Кременчугский район,
- Лубенский район,
- Миргородский район,
- Полтавский район,
4 района в Ровенской области:
- Вараский район,
- Дубенский район,
- Ровенский район,
- Сарненский район,
5 районов в Сумской области:
- Конотопский район,
- Ахтырский район,
- Роменский район,
- Сумской район,
- Шосткинский район,
3 района в Тернопольской области:
- Кременецкий район,
- Тернопольский район,
- Чертковский район,
7 районов в Харьковской области:
- Изюмский район,
- Красноградский район,
- Купянский район,
- Лозовский район,
- Люботинский район,
- Харьковский район,
- Чугуевский район,
3 района в Херсонской области:
- Генический район,
- Каховский район,
- Херсонский район,
5 районов в Хмельницкой области:
- Дунаевецкий район,
- Каменец-Подольский район,
- Староконстантиновский район,
- Хмельницкий район,
- Шепетовский район,
4 района в Черкасской области:
- Звенигородский район,
- Золотоношский район,
- Уманский район,
- Черкасский район,
3 района в Черновицкой области:
- Сторожинецкий район,
- Хотинский район,
- Черновицкий район,
4 района в Черниговской области:
- Нежинский район,
- Новгород-Северский район,
- Прилукский район,
- Черниговский район.