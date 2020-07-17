#Буквы публикуют полный список новообразованных районов.

10 районов создано в Автономной Республике Крым:
  • Бахчисарайский район,
  • Белогорский район,
  • Джанкойский район,
  • Евпаторийский район,
  • Керченский район,
  • Курманский район,
  • Перекопский район,
  • Симферопольский район,
  • Феодосийский район,
  • Ялтинский район,
5 районов в Винницкой области:
  • Винницкий район,
  • Гайсинский район,
  • Могилев-Подольский район,
  • Тульчинский район,
  • Хмельницкий район,
4 района Волынской области:
  • Владимир-Волынский район,
  • Камень-Каширский район,
  • Ковельский район,
  • Луцкий район,
6 районов в Днепропетровской области:
  • Днепровский район,
  • Каменский район,
  • Криворожский район,
  • Никопольский район,
  • Новомосковский район,
  • Павлоградский район,
8 районов в Донецкой области:
  • Бахмутский район,
  • Волновахский район,
  • Горловский район,
  • Донецкий район,
  • Кальмиусский район,
  • Краматорский район,
  • Мариупольский район,
  • Покровский район,
4 района в Житомирской области:
  • Бердичевский район,
  • Житомирский район,
  • Коростенский район,
  • Новоград-Волынский район,
5 районов в Закарпатской области:
  • Береговский район,
  • Мукачевский район,
  • Тячевский район,
  • Ужгородский район,
  • Хустский район,
5 районов в Запорожской области:
  • Бердянский район,
  • Васильевский район,
  • Запорожский район,
  • Мелитопольский район,
  • Пологовский район,
5 районов в Ивано-Франковской области:
  • Ивано-Франковский район,
  • Кольский район,
  • Коломыйский район,
  • Косовский район,
  • Надворнянский район,
7 районов в Киевской области:
  • Белоцерковский район,
  • Бориспольский район,
  • Броварской район,
  • Бучанский район,
  • Обуховский район,
  • Переяславский район,
  • Фастовский район,
4 района в Кировоградской области:
  • Голованевский район,
  • Кропивницкий район,
  • Новоукраинский район,
  • Александрийский район,
8 районов в Луганской области:
  • Алчевский район,
  • Довжанский район,
  • Луганский район,
  • Ровеньковский район,
  • Сватовский район,
  • Северодонецкий район,
  • Старобельский район,
  • Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар),
7 районов во Львовской области:
  • Дрогобычский район,
  • Золочевский район,
  • Львовский район,
  • Самборский район,
  • Стрыйский район,
  • Червоноградский район,
  • Яворовский район;
4 района в Николаевской области:
  • Баштанский район,
  • Вознесенский район,
  • Николаевский район,
  • Первомайский район,
6 районов в Одесской области:
  • Белгород-Днестровский район,
  • Белгородской район,
  • Измаильский район,
  • Одесский район,
  • Подольский район,
  • Раздельнянский район,
4 района в Полтавской области:
  • Кременчугский район,
  • Лубенский район,
  • Миргородский район,
  • Полтавский район,
4 района в Ровенской области:
  • Вараский район,
  • Дубенский район,
  • Ровенский район,
  • Сарненский район,
5 районов в Сумской области:
  • Конотопский район,
  • Ахтырский район,
  • Роменский район,
  • Сумской район,
  • Шосткинский район,
3 района в Тернопольской области:
  • Кременецкий район,
  • Тернопольский район,
  • Чертковский район,
7 районов в Харьковской области:
  • Изюмский район,
  • Красноградский район,
  • Купянский район,
  • Лозовский район,
  • Люботинский район,
  • Харьковский район,
  • Чугуевский район,
3 района в Херсонской области:
  • Генический район,
  • Каховский район,
  • Херсонский район,
5 районов в Хмельницкой области:
  • Дунаевецкий район,
  • Каменец-Подольский район,
  • Староконстантиновский район,
  • Хмельницкий район,
  • Шепетовский район,
4 района в Черкасской области:
  • Звенигородский район,
  • Золотоношский район,
  • Уманский район,
  • Черкасский район,
3 района в Черновицкой области:
  • Сторожинецкий район,
  • Хотинский район,
  • Черновицкий район,
4 района в Черниговской области:
  • Нежинский район,
  • Новгород-Северский район,
  • Прилукский район,
  • Черниговский район.