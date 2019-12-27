Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.
“Цены на все транспортные перевозки в Украине будут рыночными и адекватными! Для этого Правительство одобрило и направило в Парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.
В частности, новый госорган будет формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов, контролировать ценообразование на рынке перевозок, не допуская “перекрестного субсидирования”.
Кроме того, создание Национальной комиссии в сфере транспорта должно способствовать развитию конкуренции на рынке перевозок в Украине.
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