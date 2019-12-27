Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта, которая будет устанавливать цены на пассажирские перевозки.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Цены на все транспортные перевозки в Украине будут рыночными и адекватными! Для этого Правительство одобрило и направило в Парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

В частности, новый госорган будет формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов, контролировать ценообразование на рынке перевозок, не допуская “перекрестного субсидирования”.

Кроме того, создание Национальной комиссии в сфере транспорта должно способствовать развитию конкуренции на рынке перевозок в Украине.