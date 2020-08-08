В Украине создадут систему отслеживания контактов больных СOVID-19

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Он отметил, что это позволит более оперативно реагировать на распространение болезни.

“МОЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний” , – сообщил Шмыгаль