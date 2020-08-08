Covid-19 Украина

обновлено 08.08.2020 в 14:02

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В Украине создадут систему отслеживания контактов больных СOVID-19

В Украине создадут систему отслеживания контактов людей, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Суббота, 8 августа 2020, 14:52

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Он отметил, что это позволит более оперативно реагировать на распространение болезни.

“МОЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний” , – сообщил Шмыгаль

Теги: Денис Шмигаль, Коронавирус, технологии

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