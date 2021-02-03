Соответствующее решение сегодня на заседании принял Кабинет Министров, сообщает корреспондент #Букв.

В частности, Правительство одобрило проект постановления “О Национальной веб-платформе центров предоставления административных услуг”.

Документом предлагается утвердить положение о Национальной веб-платформе центров предоставления административных услуг для:

обеспечения получения физическими и юридическими лицами информации, необходимой для обращения к ЦПАУ,

осуществления информационной и методической поддержки работников ЦПАУ,

систематизации процесса обучения работников ЦПАУ и представителей субъектов предоставления административных услуг,

обеспечения оценки субъектами обращения качества предоставления административных и других услуг в центрах.

Информационное наполнение и возможности для обучения Национальной веб-платформы ЦПАУ будут структурированы для удовлетворения информационных, образовательных и других потребностей различных групп пользователей веб-платформы – физических и юридических лиц (в том числе субъектов обращения), ЦПАУ и их работников, субъектов предоставления административных и других публичных услуг, их представителей.

В частности, на Национальной веб-платформе ЦПАУ предполагается использование модуля дистанционного обучения (с возможностью создания в нем электронного кабинета пользователя), витрины учебных курсов, интерактивной карты ЦПАУ, формы предоставления обратной связи о работе ЦПАУ, осуществление предварительной записи субъектов обращения на прием к работников ЦПАУ, а также размещение различных информационных рубрик, ссылки на сведения Реестра админуслуг, содержащиеся на Едином государственном веб-портале электронных услуг “Портал Дия”, и ссылок на веб-сайты ЦПАУ.