Об этом сообщается на сайте МОЗ Украины.
Кроме Кировоградской в стране нет областей, где можно было бы смягчить карантин.
В остальных регионах, в том числе в городе Киеве, превышен минимальный уровень заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения.
Так, в Кировоградской области этот показатель составляет 23,6. В других областях он составляет от 79 до 290 заболевших на 100 тыс. населения.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.