По состоянию на субботу, 10 октября, только в Кировоградской области можно ослаблять карантинные ограничения, связанные с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте МОЗ Украины.

Кроме Кировоградской в стране нет областей, где можно было бы смягчить карантин.

В остальных регионах, в том числе в городе Киеве, превышен минимальный уровень заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения.

Так, в Кировоградской области этот показатель составляет 23,6. В других областях он составляет от 79 до 290 заболевших на 100 тыс. населения.