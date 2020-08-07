В Украине по состоянию на 7 августа подтверждено 78 261 случай COVID-19. За сутки обнаружили 1453 новых случая, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии в стране.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1852 человека, из них 33 – за последние сутки.

Выздоровели уже 43 055 человек, за сутки – 531.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве – 186, Одесской области – 156, Львовской области – 152, Харьковской области – 146, Ивано-Франковской области – 131, Ровенской области – 100.

Напомним, предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 августа – тогда за сутки было обнаружено 1318 случаев COVID-19.

5 августа в Украине обнаружили 1271 нового больного COVID-19 за сутки.