Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1852 человека, из них 33 – за последние сутки.
Выздоровели уже 43 055 человек, за сутки – 531.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве – 186, Одесской области – 156, Львовской области – 152, Харьковской области – 146, Ивано-Франковской области – 131, Ровенской области – 100.
Напомним, предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 августа – тогда за сутки было обнаружено 1318 случаев COVID-19.
5 августа в Украине обнаружили 1271 нового больного COVID-19 за сутки.
- В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.