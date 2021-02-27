Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2806 человек;
  • летальных случаев – 151;
  • выздоровели – 4766 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 78 040 (в том числе методом ПЦР – 35714, методом ИФА – 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25336).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1342016 человек;
  • выздоровели – 1168321 человек;
  • летальных исходов – 25 893;
  • проведения ПЦР-тестов – 6881688.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 580 случаев;
  • Винницкая область – 694 случая;
  • Волынская область – 182 случая;
  • Днепропетровская область – 323 случая;
  • Донецкая область – 167 случаев;
  • Житомирская область – 506 случаев;
  • Закарпатская область – 621 случай;
  • Запорожская область – 166 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 892 случая;
  • Киевская область – 447 случаев;
  • Кировоградская область – 63 случая;
  • Луганская область – 33 случая;
  • Львовская область – 696 случаев;
  • Николаевская область – 219 случаев;
  • Одесская область – 263 случая;
  • Полтавская область – 151 случай;
  • Ровенская область – 142 случая;
  • Сумская область – 120 случаев;
  • Тернопольская область – 247 случаев;
  • Харьковская область – 402 случая;
  • Херсонская область – 43 случая;
  • Хмельницкая область – 272 случая;
  • Черкасская область – 116 случаев;
  • Черновицкая область – 670 случаев;
  • Черниговская область – 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.