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В Україні триває відтік інвестицій: які галузі постраждали найбільше?

Вже другий рік поспіль в Україні продовжується відтік інвестицій. Найбільше ці процеси вдарили по галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Четверг, 27 мая 2021, 16:03

Про це свідчать дані Держстату.

Фахівці порахували, що протягом першого кварталу 2021 року (січень – березень) інвестори вклали в українську економіку 78,2 мільярда гривень. Для когось ці цифри можуть здаватися велетенськими. Однак за аналогічний період 2020 року Україна отримала 9,5% більше інвестицій. 

Загалом минулого Україна отримала 419,8 мільярда гривень інвестиційних вкладень. Цей показник видавався критичним, адже роком раніше, у 2019 році, ця цифра була на 38,2% більшою. 

Відтік інвестицій фіксують практично у всіх галузях економіки. Але є кілька сфер, які постраждали найбільше:

  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 79,6%;
  • інформація та телекомунікації – 29%;
  • фінансова та страхова діяльність – 24%;
  • торгівля — 21,9%;
  • будівництво — 19,2%;
  • промисловість – 12,4%.

Пандемія коронавірусу вплинула на те, що деякі галузі зацікавили інвесторів більше. Зокрема, в Україні зафіксовано приріст інвестицій у наступних сферах:

  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – інвестиції зросли на 137,1%;
  • транспорт та поштова діяльність – вкладення збільшилися на 23,6%;
  • сільське господарство –  рівень інвестицій зріс на 7,7%;
  • професійна, наукова та технічна діяльності – вкладення зросли на 6,7%.

Нагадаємо, що раніше виконавча директорка НФДУ Ольга Полоцька заявила, що інвестиції в науку дають кумулятивний ефект розвитку країни. Детальніше про це – в інтерв’ю #Букв.

  • Президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі в Давосі, заявив, що іноземні інвестори зможуть отримати п’ятирічні податкові канікули за інвестиції. Він також повідомив, що підготовлено нову програму “інвестор-няня”.
  • Володимир Зеленський, звертаючись до світових лідерів у Давосі, заявив, що Україна “недоінвестована й недолюблена”, та закликав їх “підключитися” до виправлення ситуації.
Теги: вкладення, Экономика Украины, инвестиции

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