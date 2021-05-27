В Україні триває відтік інвестицій: які галузі постраждали найбільше?

Вже другий рік поспіль в Україні продовжується відтік інвестицій. Найбільше ці процеси вдарили по галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Про це свідчать дані Держстату.

Фахівці порахували, що протягом першого кварталу 2021 року (січень – березень) інвестори вклали в українську економіку 78,2 мільярда гривень. Для когось ці цифри можуть здаватися велетенськими. Однак за аналогічний період 2020 року Україна отримала 9,5% більше інвестицій.

Загалом минулого Україна отримала 419,8 мільярда гривень інвестиційних вкладень. Цей показник видавався критичним, адже роком раніше, у 2019 році, ця цифра була на 38,2% більшою.

Відтік інвестицій фіксують практично у всіх галузях економіки. Але є кілька сфер, які постраждали найбільше:

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 79,6%;

інформація та телекомунікації – 29%;

фінансова та страхова діяльність – 24%;

торгівля — 21,9%;

будівництво — 19,2%;

промисловість – 12,4%.

Пандемія коронавірусу вплинула на те, що деякі галузі зацікавили інвесторів більше. Зокрема, в Україні зафіксовано приріст інвестицій у наступних сферах:

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – інвестиції зросли на 137,1%;

транспорт та поштова діяльність – вкладення збільшилися на 23,6%;

сільське господарство – рівень інвестицій зріс на 7,7%;

професійна, наукова та технічна діяльності – вкладення зросли на 6,7%.

Нагадаємо, що раніше виконавча директорка НФДУ Ольга Полоцька заявила, що інвестиції в науку дають кумулятивний ефект розвитку країни. Детальніше про це – в інтерв’ю #Букв.