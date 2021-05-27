В Україні триває відтік інвестицій: які галузі постраждали найбільше?

Про це свідчать дані Держстату.
Фахівці порахували, що протягом першого кварталу 2021 року (січень – березень) інвестори вклали в українську економіку 78,2 мільярда гривень. Для когось ці цифри можуть здаватися велетенськими. Однак за аналогічний період 2020 року Україна отримала 9,5% більше інвестицій.
Загалом минулого Україна отримала 419,8 мільярда гривень інвестиційних вкладень. Цей показник видавався критичним, адже роком раніше, у 2019 році, ця цифра була на 38,2% більшою.
Відтік інвестицій фіксують практично у всіх галузях економіки. Але є кілька сфер, які постраждали найбільше:
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 79,6%;
- інформація та телекомунікації – 29%;
- фінансова та страхова діяльність – 24%;
- торгівля — 21,9%;
- будівництво — 19,2%;
- промисловість – 12,4%.
Пандемія коронавірусу вплинула на те, що деякі галузі зацікавили інвесторів більше. Зокрема, в Україні зафіксовано приріст інвестицій у наступних сферах:
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – інвестиції зросли на 137,1%;
- транспорт та поштова діяльність – вкладення збільшилися на 23,6%;
- сільське господарство – рівень інвестицій зріс на 7,7%;
- професійна, наукова та технічна діяльності – вкладення зросли на 6,7%.
Нагадаємо, що раніше виконавча директорка НФДУ Ольга Полоцька заявила, що інвестиції в науку дають кумулятивний ефект розвитку країни. Детальніше про це – в інтерв’ю #Букв.
- Президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі в Давосі, заявив, що іноземні інвестори зможуть отримати п’ятирічні податкові канікули за інвестиції. Він також повідомив, що підготовлено нову програму “інвестор-няня”.
- Володимир Зеленський, звертаючись до світових лідерів у Давосі, заявив, що Україна “недоінвестована й недолюблена”, та закликав їх “підключитися” до виправлення ситуації.