В Україні у нічних та вранішініх богослужіннях на Великдень взяли участь близько 743 000 людей. Богослужіння пройшли спокійно.

Про це повідомила у Facebook Національна поліція.

“На території держави у ніч із 1 на 2 травня відбулися заходи з нагоди святкування Великодня. Загалом пасхальні богослужіння проводилися у понад 12 тисяч храмах в усіх регіонах держави. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 30 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів відомчих закладів МВС та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій”, – йдеться у повідомленні.

Поліція зауважила, що більшість громадян дотримувалася карантинних обмежень. Утім до правоохоронців надійшло 35 повідомлень про можливі порушення. У Київській області – 7 , 6 – у місті Київ, по 4 – у Вінницькій та Харківській, по 3 – у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській, 2 – у Рівненській, по 1 – у Волинській, Житомирській, та Черкаській областях.

Фото: Нацполіція

“Найбільше зафіксованих порушень – пов’язаних з недотриманням вірянами дистанції чи відсутністю захисних масок – 16, 8 – конфліктів під час проведення релігійних відправ, 5 – події, пов’язані зі священнослужителями, 4 – інші адміністративні правопорушення, 1 – хуліганство та інше. У результаті складено 5 адміністративних протоколів”, – додали правоохоронці.

Торік у храмах святили паски та крашанки близько 130 000 людей, тобто майже в сім разів менше, ніж цього року.