Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.
При этом, по словам Марченко, сумма из государственного бюджета, которую выделяют субсидиантам, почти не изменится.
“Если сравнивать цифры субсидий этого года и следующего – то они одинаковые. В этом году скорректированные цифры на субсидии – 37 млрд, в следующем – 36,6 млрд. Но есть нюанс – мы существенно увеличиваем минимальную зарплату и другие социальные показатели, определенные категории граждан смогут сами оплачивать и не будут субсидиантами. Но есть другие категории, которые требуют, они будут обеспечены в полной мере. Я не вижу какой-то проблемы”, – отметил министр.
- В конце марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.