Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в Украине в 2021 году уменьшится число получателей субсидий.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

При этом, по словам Марченко, сумма из государственного бюджета, которую выделяют субсидиантам, почти не изменится.

“Если сравнивать цифры субсидий этого года и следующего – то они одинаковые. В этом году скорректированные цифры на субсидии – 37 млрд, в следующем – 36,6 млрд. Но есть нюанс – мы существенно увеличиваем минимальную зарплату и другие социальные показатели, определенные категории граждан смогут сами оплачивать и не будут субсидиантами. Но есть другие категории, которые требуют, они будут обеспечены в полной мере. Я не вижу какой-то проблемы”, – отметил министр.