В Украине в пять раз увеличилась заболеваемость пневмонией. Недельное число больных выросло с 4 тысяч до 22 тысяч.

Об этом на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он привел данные по новым случаям за прошлую неделю и за неделю в июле.

“У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человек. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4 234 случая”, – сказал он.

Что касается коронавируса, то за прошедшую неделю было увеличено количество тестирований методом ПЦР до 202 998. Для сравнения, наибольшее количество тестирований была две недели назад и составила 188 349 тестирований в неделю.