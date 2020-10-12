Об этом на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Он привел данные по новым случаям за прошлую неделю и за неделю в июле.
“У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человек. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4 234 случая”, – сказал он.
Что касается коронавируса, то за прошедшую неделю было увеличено количество тестирований методом ПЦР до 202 998. Для сравнения, наибольшее количество тестирований была две недели назад и составила 188 349 тестирований в неделю.
- В Украине по состоянию на 12 октября зафиксировано 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4420 новых случаев.