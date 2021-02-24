Сегодня, 24 февраля, в Украине стартует вакцинация против коронавируса COVID-19. Первые прививки вакциной AstraZeneca производства индийского фармгиганта Serum Institute получат семь регионов. Двудозная вакцина CoviShield от Serum Institute of India является производной вакцины от Oxford-AstraZeneсa. Вторую дозу вакцины, согласно МОЗ, будут колоть через 28 дней. Но этот интервал является наименее эффективным.

Об этом рассказывают #Буквы.

Вчера на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что первыми вакцину получат семь регионов: Киев и Киевская область, Винницкая, Черкасская, Житомир и Чернигов.

Кампания вакцинации начнется с медиков, которые работают в “ковидных” отделениях больниц.

По словам Виктора Ляшко, вакцину будут вводить с интервалом в 28 дней.

“Мы на бригаду рассчитываем занятость по 100 прививок в течение 28 дней. То есть они используют 2800 прививок. После этого на 29 день они возвращаются в первый заведение, вакцинировали 28 дней назад, и делают повторную прививку”, – сказал заместитель министра здравоохранения.

На замечание журналистки, что наиболее эффективный интервал между прививками – это 90 дней.

“Но есть зарегистрированная инструкция, которая обнародована на сайте Государственного экспертного центра МЗ Украины, где говорится о том, что интервал может быть 4-12 недель. Поэтому весь наш график построен так, как построена инструкция – каждые 28 дней. Пока мы не будем увеличивать интервал – как запланировали, так и будем двигаться”, – сказал Ляшко.

Исследования вакцины AstraZeneca

Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222, AstraZeneca/Oxford) была одобрена для экстренного применения регулирующим органом Великобритании с режимом введения двух доз с интервалом 4–12 недель.

Согласно плану вакцинации в Великобритании, вторая доза должна вводиться через 12 недель, говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Lancet.

Исследовательский анализ показал, что эффективность первой дозы прививки в период с 22 по 90 день составила 76,0%. Те, кто получил вторую прививку с более длинным интервалом, эффективность вакцины была выше – 81,3% через ≥ 12 недель.

У пациентов с коротким интервалом (менее 6 недель) – эффективность вакцины составила 55,1%.

Ученые обращают внимание на то, что именно большой интервал (12 недель) дает эффективный иммунный ответ.