В испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19 на территории Украины будут участвовать 4,2 тысячи добровольцев на базе нескольких городов.

Об этом заявила директор Государственного экспертного центра МОЗ Украины Татьяна Думенко в эфире политического ток-шоу “Право на власть”.

Она пояснила, что испытание вакцины начнется после того, как только материалов для проведения тестирования будет достаточно и они подтвердят свою безопасность.

“Наши ближайшие ожидания получить вакцину и вылечиться сразу всем или выработать необходимое количество иммунизированных граждан нашего общества, но сегодня мы находимся в среде, когда ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которые прошли стандартных три фазы, ранее 2021 года не приходится. Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее”, – сказала она.

Думенко пояснила, что уже сейчас желающие участвовать в тестировании могут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация об этом.

“Как только будет получено одобрение, а это происходит приказом Министерства охраны здоровья, сразу вся информация о клинических исследованиях становится доступной”, – пояснила она.

На сегодняшний день, в исследовании рассматриваются клинические центры в таких городах: Киев, Винница, Львов, Ивано-Франковск.

“Мы ожидаем прихода большего количества клинических исследований в Украине, поскольку украинские исследователи есть известными на международном рынке специалистами по проведению клинических исследований”, – пояснила Думенко.