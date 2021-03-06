Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Так, за прошедшие сутки, 5 марта, прививки получили 3 277 человек.

С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу – 15 758 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании также в Донецкой области (1470 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (284 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 220 прививок;
  • Волынская область – 70 прививок;
  • Днепропетровская область – 310 прививок;
  • Донецкая область – 360 прививок;
  • Житомирская область – 40 прививок;
  • Закарпатская область – 40 прививок;
  • Запорожская область – 80 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 135 прививок;
  • Киевская область – 140 прививок;
  • Кировоградская область – 40 прививок;
  • Луганская область – 163 прививки;
  • Львовская область – 130 прививок;
  • Киев – 100 прививок;
  • Николаевская область – 40 прививок;
  • Одесская область – 240 прививок;
  • Полтавская область – 80 прививок;
  • Ровенская область – 150 прививок;
  • Сумская область – 60 прививок;
  • Тернопольская область – 260 прививок;
  • Харьковская область – 80 прививок;
  • Херсонская область – 90 прививок;
  • Хмельницкая область – 50 прививок;
  • Черновицкая область – 110 прививок;
  • Черниговская область – 30 прививок;
  • Черкасская область – 259 прививок.