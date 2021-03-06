Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
Так, за прошедшие сутки, 5 марта, прививки получили 3 277 человек.
С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу – 15 758 человек.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании также в Донецкой области (1470 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (284 прививки).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 220 прививок;
- Волынская область – 70 прививок;
- Днепропетровская область – 310 прививок;
- Донецкая область – 360 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Закарпатская область – 40 прививок;
- Запорожская область – 80 прививок;
- Ивано-Франковская область – 135 прививок;
- Киевская область – 140 прививок;
- Кировоградская область – 40 прививок;
- Луганская область – 163 прививки;
- Львовская область – 130 прививок;
- Киев – 100 прививок;
- Николаевская область – 40 прививок;
- Одесская область – 240 прививок;
- Полтавская область – 80 прививок;
- Ровенская область – 150 прививок;
- Сумская область – 60 прививок;
- Тернопольская область – 260 прививок;
- Харьковская область – 80 прививок;
- Херсонская область – 90 прививок;
- Хмельницкая область – 50 прививок;
- Черновицкая область – 110 прививок;
- Черниговская область – 30 прививок;
- Черкасская область – 259 прививок.
- За первую неделю в Украине вакцинировали 6888 человек. #Буквы рассказывали, что темпы вакцинации против коронавируса в стране за первую неделю медленнее, чем в странах с таким же и значительно меньшим количеством населения.