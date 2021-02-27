Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В общем, с начала кампании привито 3051 человек, из них получили 1 дозу – 3051 человек.

За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании в Черкасской области (270 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах:

  • Винницкая область – 50 прививок;
  • Волынская область – 74 прививок;
  • Днепропетровская область – 140 прививок;
  • Донецкая область – 110 прививок;
  • Житомирская область – 52 прививок;
  • Закарпатская область – 34 прививок;
  • Запорожская область – 47 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 20 прививок;
  • Киевская область – 60 прививок;
  • Кировоградская область – 66 прививок;
  • Луганская область – 30 прививок;
  • Львовская область – 80 прививок;
  • Киев – 30 прививок;
  • Николаевская область – 170 прививок;
  • Одесская область – 70 прививок;
  • Полтавская область – 100 прививок;
  • Ровенская область – 70 прививок;
  • Сумская область – 70 прививок;
  • Тернопольская область – 60 прививок;
  • Харьковская область – 60 прививок;
  • Херсонская область – 50 прививок;
  • Хмельницкая область – 50 прививок;
  • Черкасская область – 100 прививок;
  • Черновицкая область – 60 прививок;
  • Черниговская область – 60 прививок.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.