Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В общем, с начала кампании привито 3051 человек, из них получили 1 дозу – 3051 человек.
За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании в Черкасской области (270 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область – 50 прививок;
- Волынская область – 74 прививок;
- Днепропетровская область – 140 прививок;
- Донецкая область – 110 прививок;
- Житомирская область – 52 прививок;
- Закарпатская область – 34 прививок;
- Запорожская область – 47 прививок;
- Ивано-Франковская область – 20 прививок;
- Киевская область – 60 прививок;
- Кировоградская область – 66 прививок;
- Луганская область – 30 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- Киев – 30 прививок;
- Николаевская область – 170 прививок;
- Одесская область – 70 прививок;
- Полтавская область – 100 прививок;
- Ровенская область – 70 прививок;
- Сумская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 60 прививок;
- Харьковская область – 60 прививок;
- Херсонская область – 50 прививок;
- Хмельницкая область – 50 прививок;
- Черкасская область – 100 прививок;
- Черновицкая область – 60 прививок;
- Черниговская область – 60 прививок.
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.