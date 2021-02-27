За прошедшие сутки, 26 февраля 1713 человек получили прививки от COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В общем, с начала кампании привито 3051 человек, из них получили 1 дозу – 3051 человек.

За сутки наибольшее количество привитых в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании в Черкасской области (270 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область – 50 прививок;

Волынская область – 74 прививок;

Днепропетровская область – 140 прививок;

Донецкая область – 110 прививок;

Житомирская область – 52 прививок;

Закарпатская область – 34 прививок;

Запорожская область – 47 прививок;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область – 60 прививок;

Кировоградская область – 66 прививок;

Луганская область – 30 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Киев – 30 прививок;

Николаевская область – 170 прививок;

Одесская область – 70 прививок;

Полтавская область – 100 прививок;

Ровенская область – 70 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 60 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 50 прививок;

Черкасская область – 100 прививок;

Черновицкая область – 60 прививок;

Черниговская область – 60 прививок.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.