1 сентября 2020, во время Ukrainian Fashion Week NO SEASON Season, в Художественном Арсенале состоится самый масштабный саммит, посвященный развитию устойчивой моды в Украине.

BE SUSTAINABLE! – это профессиональное международное событие, направленное на повышение уровня экспертизы в направлении устойчивого развития украинских профессионалов, работающих в сфере дизайна и производства одежды.

Проект представлен как интерактивное пространство на главной локации Ukrainian Fashion Week в течение всего периода UFW. Это пространство служит для открытия, демонстрации и поддержки украинских и мировых дизайнеров, внедряющих устойчивые практики в своих коллекциях.

Вторая часть проекта – образовательная, это однодневная открытая конференция, освещающая ключевые аспекты устойчивого развития. Основной целью конференции является поиск решений для эффективного развития ответственной, этической и экологической fashion-индустрии в Украине.

BE SUSTAINABLE! – главный центр развития сознательной моды, образования и нетворкинга в Украине!

На этот раз BE SUSTAINABLE! Fashion Summit получил поддержку Программы малых грантов публичной дипломатии правительства США – “Культура и программы для молодежи” 2019-2020. Сегодня мы имеем возможность открыть для Украины более перспективных сознательных дизайнеров и брендов и предоставить им платформу для демонстрации своего потенциала. Познакомиться с молодыми постоянными дизайнерами гости UFW смогут в интерактивной инсталляции BESUSTAINABLE! Space на главной локации Недели моды. Партнер UFW Biosphere Corporation логично интегрировал в пространство лучшие материалы с линейки Biosphere #GoGreen, чтобы показать, что мода и промышленное производство могут быть одинаково sustainable. Автором концепции инсталляции стала известная украинская сет-дизайнер LoveCurly. Ее идеи были реализованы компаниеюYanko Production.

Также в этом сезоне BE SUSTAINABLE! Fashion Summit представляет The Swapchain – диджитальную глобальную платформу обмена одеждой. The Swapchain – это первое в мире виртуальное комьюнити, где историю каждого продукта и его экологический след можно отследить с помощью технологии Blackchain. Платформа создана всемирно известными компаниями Global Fashion Exchange и Lablaco, работающих с fashion-брендами и ритейлерами по всему миру, внедряя сталые и циркулярные решения для их бизнеса. Гости дизайнеров получат возможность принять участие в “GFX SwapShop on the Blockchain with Swapchain” и протестировать новый глобальный сервис. Каждый желающий может принести свои вещи на обмен, тем самым предоставить им новую жизнь, а также выбрать для себя вещи, которые будут представлены в пространстве.

Несмотря на всемирную пандемию и определенные трудности в организации масштабных мероприятий, к которым привел глобальный карантин, программа BE SUSTAINABLE! Fashion Summit расширяет форматы и уровень международной экспертизы. Главной темой нынешнего саммита стала циркулярная экономика и будущее постоянной моды. Среди приглашенных спикеров – Патрик Дафи (Patrick Duffy), основатель Global Fashion Exchange и Intandem Creatives, Лоренцо Альбриджи (Lorenzo Albrighi) и Юн Куо (ShihYun Kuo), основатели Lablaco, Патрик Макдауэлл (PatrickMcDowell), лондонский дизайнер, Сабрина Ґильдхаус (Sabrina Gildehaus ), CEO GILDEHAUS, Кейри Ленциус (KairiLentsius), fashion-дизайнер и преподаватель факультета текстиля в Pallas University (Эстония), и многие другие. Модерировать саммит будет Яна Панюшкина, журналистка, редактор сайта The Page Style и ведущая телевизионной программы “Первая полоса”.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw4zkwsiSCs_PVGA5mgkC-tprSWMA_LKB10tHhDFYkzezGdA/viewform

В связи с правилами карантина количество мест значительно ограничено.

Информационную поддержку оказывает эксклюзивный телевизионный партнер проекту BE SUSTAINABLE! “Утро с Украиной” – информационно-развлекательное шоу, выходящее по будням в 6:30 на канале “Украина”. Программа уже давно получила благосклонность украинцев и стала любимым утренним шоу миллионов.

Медипартнеры проекта:

The Page – современное деловое издание. Способствует развитию экономики Украины путем информирования бизнесменов, инвесторов и активной части общества в целом о событиях в экономике, бизнесе, правительственных кругах.

Global Fashion Exchange – sustainable fashion-платформа, трансформирует представления людей об устойчивом развитии и способствует позитивным изменениям.

HDFASHION & LIFESTYLE – мультимедийная платформа, сайт включает в себя новости моды и стиля жизни, рейтинги, авторские колонки и блоги, специальные проекты, фоторепортажи со светских мероприятий, эксклюзивные интервью и тому подобное.

Саммит завершит нетворкинг-вечер, партнером которого стал коворкинг Paltforma.

* Мы готовимся к проведению саммита, как всегда, и прорабатываем несколько вариантов на случаи проведения UFW в условиях карантина. Мы не собираемся нарушать закон и подвергать людей и команду опасности. BESUSTAINABLE! Fashion Summit пройдет именно так, как это возможно будет сделать по ситуации. Здоровье и безопасность наших коллег и партнеров – прежде всего.