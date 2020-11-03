В Украине с начала эпидемии COVID-19 из-за коронавируса скончались 212 медицинских работников.

Об этом заявил во время доклада в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

“У нас в стране в общей сложности умерли 7532 человека. Количество врачей, медицинских работников, вернее, которые погибли во время борьбы с COVID-19, – 212 человек”, – сообщил Степанов.

При этом министр не стал отвечать на вопрос, сколько семей погибших врачей получили помощь от государства.

Также глава МОЗ не сообщил, сколько врачей, которые лечат больных коронавирусом, получают надбавку в 300% к зарплате. Степанов лишь заверил, что она “выплачивается в полном объеме”.

“Кроме того, согласно нашему решению, согласно решению правительства, дополнительно, начиная с сентября, все медицинские работники, работающие в больницах, получают доплаты, независимо от того, каким образом они работают. Это 3 650 грн – врачи, 2,5 тыс. – медицинские сестры и 1 250 грн – санитары и санитарки”, – заявил Степанов.

Министр уточнил, что Министерство охраны здоровья инициирует повышение зарплаты врачей до 22 тысяч гривен (такой уровень зарплаты предусмотрен в бюджетной декларации на 2021 год, подготовленной МОЗ).