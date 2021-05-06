В Україні від COVID-19 повністю вакцинувати (зробили два щеплення) лише 419 людей.

Про це свідчать дані статистики МОЗ України.

Так, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 783 812 людей: з них першу дозу отримали – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 419 осіб.

За минулу добу, 5 травня, щеплення від коронавірусу отримали 24 494 людини.

За даними Державної служби статистики, наразі населення України нараховує трохи більше 41 мільйона.

Протягом 4 травня в Україні було щеплено 3 425 людей.