Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“За последние сутки в Украине зафиксировано 76 летальных случаев. Это такой антирекорд по количеству умерших. Выздоровели при этом 1514 пациентов. Это наибольшее количество выздоровевших за сутки за все время пандемии”, – отметил он.
Степанов уточнил, что в Украине более чем в 300 больницах, которые предоставляют помощь больным с коронавирусом, введено 28 567 коек.
“Всего госпитализировано около 12 тысяч 700 человек – с подозрением или с подтвержденным COVID-19. При этом подтвержденных – 8200 пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19”, – рассказал министр.
(На видео – с 3:00)
- По состоянию на утро среды, 16 сентября, в Украине подтверждено 2958 новых случаев коронавируса COVID-19.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.