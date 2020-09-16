В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов, у которых диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За последние сутки в Украине зафиксировано 76 летальных случаев. Это такой антирекорд по количеству умерших. Выздоровели при этом 1514 пациентов. Это наибольшее количество выздоровевших за сутки за все время пандемии”, – отметил он.

Степанов уточнил, что в Украине более чем в 300 больницах, которые предоставляют помощь больным с коронавирусом, введено 28 567 коек.

“Всего госпитализировано около 12 тысяч 700 человек – с подозрением или с подтвержденным COVID-19. При этом подтвержденных – 8200 пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19”, – рассказал министр.

(На видео – с 3:00)