Национальное агентство квалификаций вместе с европейскими партнерами проведет 12-13 ноября в Украине онлайн международный форум “Человеческий капитал: Новая повестка дня”.

Участие в Форуме примут представители правительства, международных организаций, народные депутаты и бизнес.

На Форуме будут обсуждены вопросы потребностей рынка труда в квалификациях, разработка профессиональных стандартов, запуска квалификационных центров по признанию неформального и информального обучения и развития Национальной системы квалификаций.

Развитие человеческого капитала определено ООН одной из ключевых целей Устойчивого развития на период до 2030 года. Человеческий капитал – формируется, в частности, благодаря справедливому, качественному образовании, возможности учиться в течение всей жизни для всех, справедливым отношениям на рынке труда.

По словам председателя Агентства Юрия Баланюка, сегодня человеческий капитал стал критически важной составляющей национального богатства и развития современной экономики.

“Современную экономику развивать без инвестиций в человеческий капитал невозможно. Это не менее важно, чем вложения в материально-вещественные факторы производства и землю”, – отмечает Юрий Баланюк.

Ссылка на форум

http://humancapital.nqa.gov.ua

https://www.facebook.com/events/667955180765779