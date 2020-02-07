В Украине происходит самодискредитация правящего класса, а вопрос о толковости и представительности законодателей последнее время становится все острее.

Об этом говорится в статье #Букв “От Богдана до Брагаря: научатся ли власть имущие вести себя достойно”.

Так, “слуга народа” Евгений Брагар в прямом эфире телеканала “112” предложил жительнице Кировоградской области Любови Павловне Колючей продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ. Отдельный вопрос, зачем вообще 25-летний аспирант-историк пошел на программу, в теме которой ничего не понимает. Образование не спасло его, а, вероятно, даже подтолкнуло к тому, чтобы публично пороть чушь.

Отмечается, что желание молодого человека несмотря ни на что светиться в эфире, очевидным образом ставят под сомнение пользу, которую он может принести народу в качестве законодателя.

Брагар не единственный такой, он просто самый свежий пример, как происходит самодискредитация правящего класса.

Другим примером является пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, окончившая, как и Брагар, Киевский национальный университет имени Шевченко и даже получившая в нем степень кандидата филологических наук. То обстоятельство, что государственный деятель Юля попала на свою должность якобы по результатам сложного конкурса, никак не спасает ни нас, ни ее непосредственного работодателя от постоянных плюх президентского пресс-секретаря.

Кроме того, кандидат юридических наук и заслуженный юрист Украины Андрей Богдан все время демонстрирует смесь инфантила и циника, что не может не отражаться на восприятии его Офиса, который, вообще-то, не его Офис, а президента, а президент не сам по себе, а Украины.

Подчеркивается, что эти люди являются кадрами Зеленского, которому, наоборот, позарез нужны люди, которые бы компенсировали изначальную несерьезность его президентства.

Иными словами, в Украине сейчас образованный правящий класс, местами даже ученый, но по внешним проявлениям он постоянно запарывает одну очень важную вещь: достойно представлять свой народ.