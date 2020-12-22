АО "Укргазвыдобування", входящее в группу НАК "Нафтогаз", открыло в Полтавской области новое перспективное месторождение с разведанными запасами 200 млн кубометров газа.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Открытие месторождения стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах – более 6000 м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа – почти 100 тыс. куб. м в сутки.

Отмечается, что разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы – более 2 млрд куб. м³. Общая площадь нового месторождения составляет 213 кв. км, в его пределах выделено 5 газонасыщенных горизонтов.

Скважину глубиной 6150 м бурили специалисты собственного бурового подразделения “Укрбургаз”. На ней впервые испытали новый буровой станок производства Bentec.

Для детализации геологического строения жемчужные месторождения и определения оптимальных мест для бурения новых скважин компания планирует начать проведение 3D-сейсмики.