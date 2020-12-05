В Украине открыли уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au", которое принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Производство было открыто прокуратурой АР Крым 4 декабря в ответ на обращение МИД Украины. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, оно открыто по ч.1 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее”).

Кроме того, Украина начала внутригосударственные процедуры для введения против австрийского бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма.

В МИД уточнили, что украинская сторона подробно проинформирует партнеров в Евросоюзе и США о незаконной деятельности бюро.

“Мы не будем терпеть такое откровенное игнорирование украинского суверенитета и сотрудничество с российской оккупационной администрацией. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано пособничество оккупантам в совершении международного преступления”, – подчеркнул спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.