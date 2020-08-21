В связи с большим количеством пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, в Украине начали открывать больницы второй волны для госпитализации.

Об этом сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

По его словам, сейчас происходит объединение больниц первой и второй волны, так как больше нет смысла их разделять.

“Меняем алгоритмы маршрутизации пациентов, оказания помощи. Я дал поручение объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализированных. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны. Я практически каждый день подписываю новые распоряжения о введении новых больниц в областях. Большое количество больных фиксируется по всей стране”, – заявил Степанов.

Также он сообщил, что в МОЗ ведут работу по улучшению установления контактов зараженных коронавирусом, а также – по работе лабораторных центров.