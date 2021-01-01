Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
“По данным Центра общественного здоровья, на 1 января в Украине зафиксировано 9432 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 338, медработников – 446). Количество активных больных составляет 325 790 человек”, – сказано в сообщении.
За сутки скончались 147 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 680 человек.
Выздоровели за сутки 10 016 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 720 009 пациентов.
Госпитализированы за сутки 2559 человек.
Всего в Украине зафиксировано 1 064 479 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 50 132 тестирования на коронавирус: из них 35 688 – методом ПЦР и 14 444 – методом ИФА.
За все время было проведено 5 млн 582 тыс. 666 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах:
• г. Киев – 112 356 случаев;
• Винницкая область – 22 735 случаев;
• Волынская область – 33 207 случаев;
• Днепропетровская область – 58 991 случай;
• Донецкая область – 36 909 случаев;
• Житомирская область – 39 604 случая;
• Закарпатская область – 28 313 случаев;
• Запорожская область – 54 607 случаев;
• Ивано-Франковская область – 43 341 случай;
• Киевская область – 59 831 случай;
• Кировоградская область – 8522 случая;
• Луганская область – 10 830 случаев;
• Львовская область – 61 696 случаев;
• Николаевская область – 31 314 случаев;
• Одесская область – 71 669 случаев;
• Полтавская область – 36 598 случаев;
• Ровенская область – 41 275 случаев;
• Сумская область – 40 989 случаев;
• Тернопольская область – 34 194 случая;
• Харьковская область – 70 090 случаев;
• Херсонская область – 17 906 случаев;
• Хмельницкая область – 39 692 случая;
• Черкасская область – 39 351 случай;
• Черновицкая область – 40 225 случаев;
• Черниговская область – 30 234 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.