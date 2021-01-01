В Украине за минувшие сутки, в последний день 2020 года, выявили 9432 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

“По данным Центра общественного здоровья, на 1 января в Украине зафиксировано 9432 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 338, медработников – 446). Количество активных больных составляет 325 790 человек”, – сказано в сообщении.

За сутки скончались 147 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 680 человек.

Выздоровели за сутки 10 016 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 720 009 пациентов.

Госпитализированы за сутки 2559 человек.

Всего в Украине зафиксировано 1 064 479 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 50 132 тестирования на коронавирус: из них 35 688 – методом ПЦР и 14 444 – методом ИФА.

За все время было проведено 5 млн 582 тыс. 666 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах:

• г. Киев – 112 356 случаев;

• Винницкая область – 22 735 случаев;

• Волынская область – 33 207 случаев;

• Днепропетровская область – 58 991 случай;

• Донецкая область – 36 909 случаев;

• Житомирская область – 39 604 случая;

• Закарпатская область – 28 313 случаев;

• Запорожская область – 54 607 случаев;

• Ивано-Франковская область – 43 341 случай;

• Киевская область – 59 831 случай;

• Кировоградская область – 8522 случая;

• Луганская область – 10 830 случаев;

• Львовская область – 61 696 случаев;

• Николаевская область – 31 314 случаев;

• Одесская область – 71 669 случаев;

• Полтавская область – 36 598 случаев;

• Ровенская область – 41 275 случаев;

• Сумская область – 40 989 случаев;

• Тернопольская область – 34 194 случая;

• Харьковская область – 70 090 случаев;

• Херсонская область – 17 906 случаев;

• Хмельницкая область – 39 692 случая;

• Черкасская область – 39 351 случай;

• Черновицкая область – 40 225 случаев;

• Черниговская область – 30 234 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.