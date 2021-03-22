Модифицированный "британский штамм" коронавируса в Украине отличается от предшественника, которого в декабре прошлого года впервые обнаружили в Лондоне, критическими изменениями в участках вируса.

Об этом сообщил Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины в Facebook.

Отмечается, что именно эти участки отвечают за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

“Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой, и какими украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы “британца”, – отметил директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Именно этот мутировавший штамм вызвал нынешнюю волну эпидемии в Украине. Кроме того, именно это объясняет чаще выявление случаев повторного инфицирования COVID-19 и тяжелее течение заболевания.

Следует заметить, что ученые провели секвенирование 17 образцов, которые отобрали у пациентов с коронавирусом из Прикарпатья, а также в двух инфицированных из Киева. Во всех образцах обнаружили новые мутации “британского” штамма коронавируса. По данным, обнародованным МОЗ, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи этой мутации.

Данные украинских ученых уже зарегистрировали в международной базе GISAID и сообщили ВОЗ.

“Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые “заходят” в страну. Это позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии”, – говорится в сообщении НАН.