В Украине прекращена деятельность организованной преступной группировки, специализировавшейся на проведении незаконной оперативно-розыскной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, изготовлении и сбыте наркотиков.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора и в Службе безопасности Украины.

Операцию провели сотрудники СБУ.

Известно, что в преступную группировку, среди прочих, входили бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов.

“По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний, которые входили в состав группировки, занимались незаконной детективной деятельностью. Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи”, – проинформировали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, члены группировки сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из зоны проведения ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотики, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

В СБУ уточнили, что также была задокументирована попытка привлечения фигурантов к подготовке провокаций накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

По предварительным данным, злоумышленники действовали под прикрытием “охранно-детективной компании”. В состав группировки входили почти 100 участников.

Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком: по местам функционирования “охранно-детективных компаний”, месту жительства организаторов и членов группировки и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов.

Были изъяты специальные технические средства (в том числе средства анонимной связи), компьютерная техника и носители информации, а также боеприпасы и наркотики.

Двум организаторам уже сообщили о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст.263, ст. 359 и 361 УК Украины).

Двум активным участникам группировки сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.