В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа

Об этом он сказал сегодня на заседании правительства, сообщает корреспондент #Букв.
“Планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что сейчас такой формат, подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине. То есть работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне доказала свою эффективность, поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости, для недопущения пиков или перегрузок системы охраны здоровья”, – сказал он.
ОБНОВЛЕНО
Решение на заседании приняли единогласно с доработкой в один день.
Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Ранее Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.