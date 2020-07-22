В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа

Об этом он сказал сегодня на заседании правительства, сообщает корреспондент #Букв.

“Планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что сейчас такой формат, подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине. То есть работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне доказала свою эффективность, поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости, для недопущения пиков или перегрузок системы охраны здоровья”, – сказал он.

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Решение на заседании приняли единогласно с доработкой в один день.

Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.