Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По данным Минцифры, на сегодня в 59 % населенных пунктов Украины отсутствует широкополосный доступ к Интернету. Особенно актуальной проблема является в сельской местности.
С целью внедрения высокоскоростного мобильного интернета на сегодняшнем заседании Правительство утвердило план мероприятий по высвобождению отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения. В частности, речь идет о выделении в диапазонах 790 – 862 МГц и 694 – 790 МГц для развертывания сетей LTE.
Кроме того, Правительство одобрило план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года, дополнив его новыми базовыми стандартами.
- На 45 из 46 станциях киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G. То есть покрыта почти вся столичная “подземка”.