Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил план высвобождения отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на них высокоскоростной интернет 4G.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По данным Минцифры, на сегодня в 59 % населенных пунктов Украины отсутствует широкополосный доступ к Интернету. Особенно актуальной проблема является в сельской местности.

С целью внедрения высокоскоростного мобильного интернета на сегодняшнем заседании Правительство утвердило план мероприятий по высвобождению отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения. В частности, речь идет о выделении в диапазонах 790 – 862 МГц и 694 – 790 МГц для развертывания сетей LTE.

Кроме того, Правительство одобрило план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года, дополнив его новыми базовыми стандартами.