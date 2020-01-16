Национальный банк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, стратегия предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям:

• укрепление финансовой стабильности;

• содействие макроэкономическом развитию и росту экономики;

• развитие финансовых рынков;

• расширение финансовой инклюзии;

• внедрение инноваций в финансовом секторе.

Стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора: на банковском рынке, в секторе небанковских финансовых учреждений, на рынках капитала.

Отмечается, что для дальнейшего укрепления финансовой стабильности регуляторы среди прочего будут направлять свои усилия на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, внедрение плана действий BEPS, повышение уровня корпоративного управления в финансовых учреждениях, ужесточение требований к их внутреннему контролю, совершенствование системы гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных финансовых учреждений с рынка и тому подобное.

В то же время, макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования.

Для развития финансовых рынков регуляторы будут работать над завершением валютной либерализации, созданием ликвидных рынков финансовых инструментов, дерегуляцией рынков небанковских финансовых услуг с низким уровнем рисков или тех, которые не соответствуют практикам ЕС, регулированием страховой деятельности в соответствии с Solvency II и принципов IAIS и тому подобное.

Кроме того, с целью расширения финансовой инклюзии будут внедрены стандарты рыночного поведения финучреждений и раскрытия информации о финансовых продуктах, активизированы целевые программы по повышению финансовой грамотности населения, а также будет усилена защита прав потребителей и созданы стимулы для развития платежной инфраструктуры для безналичных операций.

Инновации в финансовом секторе будут охватывать широкий спектр действий, среди которых, в частности: развитие системы удаленной идентификации BankID, создание платформы для краудфандинга и венчурного капитала, а также регуляторных “песочниц” по типу sandbox, внедрение новых технологий для платежей и переводов, расширение доступа участников финансовых рынков к публичным реестрам, развитие big data, blockchain и облачных технологий.

“Реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике”, – добавили в Нацбанке.