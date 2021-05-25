В Україні вперше судитимуть народного депутата за неперсональне голосування в залі Верховної ради.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Перед судом постане народний обранець поточного IX скликання, який проголосував за колегу в лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання за фактом умисного здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата (ст. 364-2 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР.