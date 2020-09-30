В Украине за сутки, 29 сентября, от коронавируса COVID-19 выздоровели 2110 человек, что является рекордным показателем с начала вспышки в нашей стране.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“У нас сегодня очередной антирекорд – мы перешагнули отметку в 4 тысячи. За сутки заболели 4027 человек. Из них 276 детей и 171 медработник. Было госпитализировано 733 человека… За последние сутки в Украине зафиксировали 64 летальных случая. Выздоровели 2110 пациентов, это приятный рекорд. Более 2 тыс. у нас еще не было выздоровевших“, – отметил Степанов.

Он уточнил, что за все время пандемии в Украине заболели 208 959 человек, из них 13 720 детей, а также 15 250 медиков.

В связи с ростом количества случаев COVID-19 Степанов призвал органы местного самоуправления обеспечить соблюдение противоэпидемических правил, установленных в стране.

(На видео – с 2:25)

Предыдущий рекорд по количеству людей, которые выздоровели от COVID-19, был зафиксирован 28 сентября. Тогда выздоровели 1797 человек.