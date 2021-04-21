Covid-19 Украина

обновлено 21.04.2021 в 15:02

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В Україні вперше проведуть національну інвентаризацію лісів

У середу, 21 квітня, Кабінет Міністрів схвалив проведення національної інвентаризації лісів та відкриття даних про це.

Среда, 21 апреля 2021, 16:19

Відповідне рішення прийняли на засіданні Уряду.

Зазначається, що національна інвентаризація дозволить отримати правдиві дані про ліси, їх кількість, якість та ресурсний потенціал.

Національна інвентаризація лісів проходитиме у кілька етапів:

  • на вибраних 18 тис. га лісів фахівці зберуть понад 50 показників, які охоплюють важливі екологічні та економічні характеристики кожного дерева;
  • ділянки регулярно обстежуватимуть протягом двох 5-річних циклів, що дозволить точно фіксувати всі зміни, які відбуваються в лісі;
  • у результаті буде підготовлено понад 70 різних звітних даних з узагальненою інформацією про ліси України в розрізі областей.

Нагадаємо, що реалізація деревини державними лісгоспами найчастіше відбувається за заниженими цінами та без авансування. Також укладаються прямі угоди без конкурсів. Аналітики назвали ТОП-10 корупційних ризиків реалізації деревини державними лісгоспами. Детальніше про це – у матеріалі.

  • Транснаціональну корпорацію IKEA звинуватили у використанні незаконно вирубаної в українських Карпатах деревини. Компанія пообіцяла перевірити інформацію щодо постачальників.
  • Раніше повідомлялося, що в Харківській області чотирьох поліціянтів підозрюють у  “кришуванні” незаконного вирубування деревини.
  • У липні  торік  Володимир Зеленський під час наради в Харкові зателефонував голові Гутянського лісгоспу, якого звинуватили в причетності до масштабних вирубок лісу в регіоні, і призначив йому зустріч.
Теги: інвентаризація лісів, Кабмин, ліс

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