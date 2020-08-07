Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга.
“В нашей стране практически ночью была впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки, и третья операция – человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы”, – рассказал Степанов.
По его словам, трансплантация для МОЗ является одним из главных приоритетов.
“Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу”, – заявил Степанов.
Он также добавил, что в случае проведения таких операций в Украине удастся спасти большее количество людей, поскольку “трансплантации у нас стоят дешевле – иногда в 4-5 раз”.