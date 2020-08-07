Впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга.

“В нашей стране практически ночью была впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки, и третья операция – человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы”, – рассказал Степанов.

По его словам, трансплантация для МОЗ является одним из главных приоритетов.

“Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу”, – заявил Степанов.

Он также добавил, что в случае проведения таких операций в Украине удастся спасти большее количество людей, поскольку “трансплантации у нас стоят дешевле – иногда в 4-5 раз”.