В Украине выставили на продажу "Ирпенский исправительный центр". Это первое пенитенциарное учреждение, которое может быть продано в рамках анонсированной Министерством юстиции "большой распродажи тюрем".

О старте продаж сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

“Ирпенский исправительный центр” находится в поселке Коцюбинское (Киевская область). Его выставил на продажу Минюст совместно с Фондом госимущества.

Стартовая цена объекта превышает 220 млн гривен.

“Первый пошел! “Большая распродажа тюрем” дошла к этапу первого аукциона. Если кто имеет лишние 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome”, – отметил Малюська.

Он уточнил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены “на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам”, а 30% – пополнят государственный бюджет.

Как известно, Малюська анонсировал “большую распродажу тюрем” еще летом прошлого года.

Отмечалось, что первым на продажу выставят “Ирпенский исправительный центр”.

Кроме того, планировалось выставить на продажу Львовскую исправительную колонию №48. Она расположена недалеко от центра города.