В Україні встановили День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти нашої країни. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Відповідний проєкт постанови № 5343 сьогодні підтримала Верховна Рада, повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 308 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, від початку нападу Росії на Україну “на території деяких областей, зокрема Донецької та Луганської областей, загинуло більше 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а отримали поранення і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України”.

“Основною метою прийняття постанови є вшанування на державному рівні в Міжнародний день дітей — безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”, – наголошується в записці.

Вшанування щороку 4 червня пам’яті дітей-жертв агресії РФ відбуватиметься на державному рівні.

Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити відповідний план заходів.

Місцевим органам виконавчої влади рекомендовано вшанувати на місцевому рівні пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України “шляхом найменування навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, топонімічних об’єктів”.

А Державному комітету телебачення і радіомовлення України рекомендовано організувати тематичні теле- і радіопередачі.