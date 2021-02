BE SUSTAINABLE! ‒ это профессиональное международная событие, направленное на повышение уровня экспертизы в сфере устойчивого развития украинских профессионалов, работающих в сфере дизайна и производства одежды.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit состоялся при поддержке Программы малых грантов публичной дипломатии правительства США ‒ «Культура и программы для молодежи» 2020-2021.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходит под эгидой Ukrainian Fashion Council, в рамках официальной программы Ukrainian Fashion Week.

Тема третьего BE SUSTAINABLE! Fashion Summit ‒ Digital Innovations and Sustainability.

В новом сезоне проект представил коллекции sustainable-дизайнеров в рамках официальной программы Ukrainian Fashion Week.

BE SUSTAINABLE! x FFFACE.me for СHERESHNIVSKA

В рамках проекта впервые был представлен показ с элементами дополненной реальности. Украинский устойчивый бренд СHERESHNIVSKA презентовал новую коллекцию Sketches of Tactility. Цифровые декорации для fashion-шоу и для проекта BE SUSTAINABLE! создали диджитал-студия FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly.

“Поскольку сегодня большинство показов проходят без зрителей, вопрос создания декораций перешел в другую плоскость. Сейчас важно, чтобы было красиво не на площадке, а в кадре, который увидят зрители. Дополненная реальность круто решает эту задачу, создавая атмосферу без затрат на физический продакшн и без границ для фантазии. Можно добавить летающих роботов-акробатов, трибуны античного амфитеатра или даже вспышки камер.

Для зрителя все будет выглядеть, как живое, а бренд может избежать дополнительного производства физических декораций, что соответствует идеям ответственного потребления”, ‒ Дмитрий Корнилов, CEO FFFACE.me.

“Я благодарна команде UFW и ребятам из FFFACE.me за новый интересный опыт. Давно ждала момента, когда AR-технологии будут активнее использоваться в Украине не только для рекламы, но и для создания креативного контента. Дизайнер вдохновлялась работами Paull Negau, для себя я выделила скульптуры художника, они стали основным вдохновением в создании декораций”, ‒ Love Curly.

POSTUSHNA Re-Fashion for DHL

DHL Express Украина и дизайнер бренда POSTUSHNA представили специальную капсулу, которую Юлия Постушна разработала на основе формы DHL, бывшей в употреблении.

“Для меня компания DHL ‒ это масштабность, скорость и инновационность. Все эти качества я бы хотела воплотить в своей коллекции, ведь они так или иначе характеризуют современный уклад”, ‒ прокомментировала Юлия Постушна.

Этот пример может стать решением для переосмысления рабочей одежды, а также толчком к коллаборациям креативного сектора и промышленности.

Action: Sustainable Fashion: Artisanal by Litkovskaya

В рамках программы BE SUSTAINABLE! состоялась премьера фильма “Action: Sustainable Fashion: Artisanal by LITKOVSKAYA”.

Бренд LITKOVSKAYA представил экологическую демикутюрную линию ARTISANAL, воплотившую квинтэссенцию ДНК марки. Ода традициям и дань современности, мост между прошлым и будущим, шанс дать вещам вторую жизнь ‒ в линии нашли отражение ключевые ценности бренда. Как жизнь состоит из тысяч ярких моментов, так и коллекция Artisanal от LITKOVSKAYA сочетает в себе множество элементов ‒ обрезки тканей, винтаж и остатки архивных коллекций переосмыслены и преобразованы в новые формы, вне рамок времени и трендов.

DZHUS

Лейтмотивом осенне-зимней капсулы стало расслоение структуры изделия как способ расширить границы его утилитарности. Разнообразие сумок в коллекции символично, а их форма апеллирует к узнаваемым видам упаковки, ведь DZHUS продолжает мотивировать к ресайклингу и выбору многоразовой тары.

POLINA VELLER

Идея и название новой коллекции родились как эмоциональный отпечаток под впечатлением от крымскотатарского элемента старинных ремесел ‒ oyma. Традиционно, это вырезанный рисунок-трафарет для вышивки или создания аппликаций для ковров.

Современный стиль жизни, вместе с материалами и технологиями, позволяет возродить древний элемент oyma как самостоятельный вид искусства.

Все показы открыты для просмотра на MEGOGO даже для незарегистрированных пользователей. Все желающие смогут посмотреть их с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и пр. Кроме того, для удобства пользователей, трансляция также осуществляется на молодежном канале MEGOGO LIVE.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

Несмотря на всемирную пандемию и определенные трудности в организации масштабных мероприятий, к которым привел глобальный карантин, программа BE SUSTAINABLE!

Fashion Summit расширила форматы и уровень международной экспертизы, запустив отдельные направления украинских и международных экспертов.

Саммит открыли глава департамента коммуникаций и sustainability Ukrainian Fashion Week, руководитель BE SUSTAINABLE! Дарья Марусик и директор департамента по вопросам обращения с отходами и экологической безопасности Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Елена Колтик.

Среди приглашенных международных спикеров со своими презентациями выступили:

Патрик Дафи (Patrick Duffy), основатель Global Fashion Exchange. Тема выступления Патрика была посвящена так называемой диджитальной утопии, в которой мы сейчас находимся, и тому, как глобальная диджитализация влияет на расширение сознательного комьюнити.

Паула Вега Тагл (Paula Vega Tagle) и Алексия Планас Ли (Alexia Planas Lee), управляющие партнеры Circular Fashion Summit, говорили о диджитализации моды в контексте использования Blockchain-технологии.

Орсола де Кастро (Orsola de Castro), основательница и креативный директор глобального развития Fashion Revolution, провела QA-сессию с аудиторией и поделилась мыслями о том, как мейнстрим может негативно влиять на среду, и об этичных аспектах развития fashion-индустрии.

Джулия ВИМС (Julia Weems), директор школы моды в IED Barcelona Escola Superior de Disseny, говорила о методологии и инновациях в создании современного дизайна.

Лекция Сабрины Гильдехаус (Sabrina Gildehaus), CEO GILDEHAUS, была посвящена тому, как цифровые инновации могут влиять на путь устойчивого развития и одновременно увеличивать доход, наращивая эффективность капитала небольшого бренда в Украине.

Дмитрий Корнилов, CEO FFFACE.me, ответил на вопросы: где хайп, а где реальная польза AR/VR в fashion-коммуникации; как превратить потребителей в соцсетях в бренд-послов; что и как нужно измерять fashion-бренду в digital.

Мария Ортинская, СЕО патентно-юридической компании IPStyle, сосредоточилась на вопросах интеллектуальной собственности для AR/VR в модной индустрии.

Екатерина Бякова и Максим Голубь, дизайнеры бренда FINCH, на своих примерах продемонстрировали, как достичь устойчивости бренда с помощью AR.

Вадим Сидорук, генеральный директор DHL Express в Украине, говорил о циркулярных практиках в креативных коллаборациях и презентовал совместный проект с брендом POSTUSHNA.

Саммит завершила панельная дискуссия tech-стартапов от Sector X. Модераторы Анна Тян, Head of Communications в Sector X, и Вячеслав Маякин, Head of Patrnerships в Sector X, вместе с участниками Екатериной Галич, Head of Sales, 3DLook, и Галиной Ореховской, соучредителем и Head of Product в 4comfortshoes, обсудили условия адаптации рынка моды в новой реальности через технологии.

Все выступления спикеров будут доступны на Youtube-канале Ukrainian Fashion Week после завершения Недели моды:

Фотограф: Денис Цибулько

