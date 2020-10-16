15 октября в онлайн-формате состоялась медиаконференция, которая подвела итоги одного из самых масштабных и влиятельных международных fashion-событий в Восточной и Центральной Европе – International Young Designers Contest (Международного конкурса молодых дизайнеров).

Организатор конкурса – Ukrainian Fashion Council. Проведение конкурса стало возможным благодаря поддержке Украинского культурного фонда. Партнером конкурса и организатором Fashion Visual Art Residence стал IED – Istituto Europeo di Design.

В этом году, несмотря на пандемию, конкурс имел рекордное количество дизайнеров – 19 коллекций из 12 стран: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Словения и Украина. В конкурсе приняли участие победители национальных конкурсов и дизайнеры, которые были выбраны профессиональными fashion-институциями в своих странах, что обеспечило объективность отбора и высокий творческий уровень участников IYDC. Также в этом году оргкомитет IYDC принял решение пригласить к участию независимого участника – им стала дизайнер, представлявшая Нидерланды.

Оргкомитет IYDC провел специальную fashion-съемку и создал виртуальные презентации 19 коллекций финалистов.

“Молодые таланты рождаются и нуждаются в поддержке, независимо от того, что происходит в мире. Лишить их возможности продемонстрировать себя и свой творческий потенциал, аргументируя это глобальными катаклизмами, было бы несправедливо и безответственно. Поэтому для нашей команды провести конкурс в этом году – принципиальная позиция. Не фокусироваться на препятствиях, а находить решения, объединяя усилия с нашими партнерами. Нас вдохновляет, что количество финалистов в этом году выросло”, – отметила руководитель проекта Виктория Харченко.

Работы конкурсантов оценивали признанные эксперты из пяти стран мира: Лиана Сатенштейн (США), Джованни Оттонелло (Италия), Риккардо Терцо (Италия), Ю Масуи (Япония), Филипп Пурхашеми (Бельгия), Анна Барр (Франция).

“Я горжусь тем, что причастен к этому международному конкурсу, и рад видеть новых дизайнеров, которые развиваются в это трудное время. В этом году конкурс объединил самые разные молодые таланты. Это такой удачный момент, чтобы увидеть такое разнообразие в творчестве. Это то, что нам действительно нужно в fashion-индустрии”, – поделился своими мыслями во время медиаконференции Риккардо Терцо.

“Конечно, было сложно сделать весь процесс оценки онлайн. Мы любим прикасаться к одежде, нам нравится разговаривать лично, но я поражена тем, как все приняли текущую ситуацию. Я очень ценю, что многие молодые дизайнеры выбирают устойчивые практики в дизайне. Очень важно, чтобы они донесли этот посыл и в свои страны. Это повлияет на всю отрасль в течение ближайших нескольких лет”, – прокомментировала Лиана Сатенштейн, старшая fashion-редактор Vogue.com.

Модератором онлайн-медиаконференции стала Мария Мохова, fashion-редактор и соучредитель пиар-агентства White Rabbit Agency. Во время онлайн-медиаконференции жюри объявило Гран-при IYDC 2020.

Победителем International Young Designers Contest 2020 online edition стала Тесс Ван Залинге, Нидерланды (Tess Van Zalinge). Она получила награду 5000 долларов от организационного комитета конкурса и стипендию для обучения на одном из летних курсов IED – Istituto Europeo di Design.

Впервые в истории конкурса было проведено публичное голосование в Facebook за лучшую коллекцию. Видеопрезентации коллекций были выпущены тремя блоками 12, 13 и 14 октября, и пользователи в социальных сетях каждый день могли проголосовать за понравившуюся коллекцию. Партнер IYDC 2020 COCOS Fashion Trade решил наградить не одного дизайнера, а сразу трех, набравших наибольшее количество голосов в каждом блоке. Специальный приз от COCOS Fashion Trade – разработку логотипа своего бренда – получили Дора Хегедс (Венгрия) и Александра Воловикова (Беларусь). Боряна Ватова (Болгария), лидер третьего дня, также набрала общее наибольшее количество голосов и получила полную разработку брендинга и консалтинговую поддержку продвижения своего бренда на рынках Европы и Израиля.

Также на онлайн-медиаконференции арт-куратор Fashion Visual Art Residence Джованни Оттонелло объявил победителя резиденции, проходившей в рамках конкурса. Во время FVAR международные команды – фотографов и дизайнеров-финалистов конкурса – совместно создавали онлайн fashion-stories. Победу в FVAR получила фотограф Мария Правосуд, она награждена стипендией на обучение в IED – Istituto Europeo di Design.

Финалисты International Young Designers Contest 2020:

Азербайджан:

● Ахмед Набиев (Ahmed Nabiyev), выбор журнала The M.O.S.T.

● Фидан Садиг (Fidan Sadig), выбор журнала The M.O.S.T.

Беларусь:

● Александра Воловикова (Aleksandra Volovikova), выбор Belarus Republic Festival моды и фотографии “Fashion Mil-Melnica mody”.

Болгария:

● Боряна Ватова (Boryana Vatova), победительница IDEAMODA young designers contest 2019.

● Симеон Атанасов (Simeon Atanasov), обладатель второй официальной премии IDEAMODA young designers contest 2019.

Венгрия:

● Альма Ветлени (Alma Vetlényi), выбор Hungary Fashion&Design Agency 2020.

● Дора Хегедс (Dóra Hegedűs), выбор Hungary Fashion&Design Agency 2020.

Эстония:

● Анника Киидрон (Annika Kiidron), выбор Estonian Fashion Festival 2020.

Латвия:

● Уна Берзина (Una Berzina), победительница Meringue Fashion Contest 2019.

● Анита Лейна (Anita Leina), выбор Meringue Fashion Contest 2019.

Литва:

● Саймонас Тартенис (Saimonas Tartenis), победитель Mados Infekcija 2019.

Молдова:

● Мира Матчина (Mira Matchina), победительница ZGeneration YDC 2020.

● Виктория Скрипник (Victoria Scripnic), обладательница второй официальной премии ZGeneration YDC 2020.

Нидерланды:

● Тесс Ван Залинге (Tess Van Zalinge), выбор оргкомитета IYDC-2020.

Польша:

● Занета Барбаревич (Zaneta Barbarewicz), выбор Fashion Designer Awards.

Словения:

● Маса Брна (Maša Brna), выбор Ljubljana Fashion Week.

● Валентина Коландер (Valentina Kolander), выбор Ljubljana Fashion Week.

Украина:

● Елизавета Кириллова (Elizaveta Kirilova) & Владислав Дзивидзинский (Vladislav Dzividzinsky), Гран-при национального конкурса молодых дизайнеров одежды “Погляд у майбутнє” 2020.

● Екатерина Гелла (Kateryana Hella), Гран-при национального конкурса молодых дизайнеров одежды “Погляд у майбутнє” 2020.