Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, мутации обнаружены в образцах, отобранных две недели назад на территории Ивано-Франковской области. Об этом сообщили во Всемирную организацию здравоохранения.
“Это свидетельствует о циркуляции на территории Украины британского варианта, который быстрее передается от человека к человеку. Это одна из причин, которая характеризует эпидемиологическую ситуацию в западных областях страны”, – заявил Ляшко.
У больных с тяжелым течением коронавируса в Ивано-Франковской области отобрали еще 48 образцов биоматериала для исследования. Результаты будут известны в ближайшее время. Они укажут на то, насколько распространенной является циркуляция британского штамма COVID-19 в Украине.
“Подчеркиваю, что, по имеющимся данным, британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca. Поэтому мы спокойно продолжаем кампанию по вакцинации именно этими вакцинами”, – добавил Ляшко.
Ранее #Буквы сообщали, что в Украине начинают исследовать образцы коронавируса из Ивано-Франковской области, где начался новый всплеск COVID-19.
Медиков обеспокоила ситуация с подъемом заболеваемости в области. Поэтому было решено “изучить, какой геном в природе этого коронавируса, возможно, там новый штамм”.
До сих пор в Украине не проводилось секвенирование штаммов коронавируса, образцы отправлялись за границу.
- В декабре прошлого года стало известно, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро ученые выявили новый штамм коронавируса.
- В январе 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные первых научных исследований заявлял, что британский штамм коронавируса может быть более смертоносным.
- По данным ученых Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, клинические испытания двух вакцин против COVID-19 показывают, что вариант коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке, более устойчив к антителам, которые формируются после прививки.
- Американская компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины от COVID-19, направленную на борьбу с южноафриканским штаммом коронавируса.