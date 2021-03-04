На территории Украины зафиксировано по меньшей мере два случая заражения британским штаммом коронавируса.

Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, мутации обнаружены в образцах, отобранных две недели назад на территории Ивано-Франковской области. Об этом сообщили во Всемирную организацию здравоохранения.

“Это свидетельствует о циркуляции на территории Украины британского варианта, который быстрее передается от человека к человеку. Это одна из причин, которая характеризует эпидемиологическую ситуацию в западных областях страны”, – заявил Ляшко.

У больных с тяжелым течением коронавируса в Ивано-Франковской области отобрали еще 48 образцов биоматериала для исследования. Результаты будут известны в ближайшее время. Они укажут на то, насколько распространенной является циркуляция британского штамма COVID-19 в Украине.

“Подчеркиваю, что, по имеющимся данным, британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca. Поэтому мы спокойно продолжаем кампанию по вакцинации именно этими вакцинами”, – добавил Ляшко.

Ранее #Буквы сообщали, что в Украине начинают исследовать образцы коронавируса из Ивано-Франковской области, где начался новый всплеск COVID-19.

Медиков обеспокоила ситуация с подъемом заболеваемости в области. Поэтому было решено “изучить, какой геном в природе этого коронавируса, возможно, там новый штамм”.

До сих пор в Украине не проводилось секвенирование штаммов коронавируса, образцы отправлялись за границу.