Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины из фракции “Слуги народа” Андрей Жупанин.
“Вчера поздно вечером в аварийный ремонт был выведен еще один энергоблок – блок #4 Ладижинской ТЭС (группа компаний ДТЭК). По состоянию на обед 9 февраля в аварийном ремонте находится 10 энергоблоков: 9 блоков на ТЭС группы ДТЭК и один блок “Донбассэнерго”, – пишет он.
По словам Жупанина, всего в аварийном ремонте находятся блоки ТЭС общей мощностью 6500 МВт.
“Раньше, в прошлые годы, такой показатель никогда не превышал 3000 МВт”, – отмечает нардеп.
Он также подчеркнул, что дефициты, которые возникают в результате таких серьезных проблем, покрываются другими генерирующими компаниями, а также импортом электроэнергии.
Жупанин добавил к публикации таблицу “Укрэнерго”, на которой видно состояние украинских ТЭС и АЭС. Аварийные блоки обозначены красным.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС: 2 февраля – аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.
- 6 февраля на электростанциях ДТЭК был выведен в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.
- По состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: 2 блока ДТЭК, 3 блока Центренерего и 1 блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и России.
- В Украине за восемь дней февраля цена на электроэнергию на “рынке на сутки вперед” подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час.