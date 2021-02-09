По состоянию на 9 февраля на аварийном ремонте находятся 10 энергоблоков электростанций Украины.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины из фракции “Слуги народа” Андрей Жупанин.

“Вчера поздно вечером в аварийный ремонт был выведен еще один энергоблок – блок #4 Ладижинской ТЭС (группа компаний ДТЭК). По состоянию на обед 9 февраля в аварийном ремонте находится 10 энергоблоков: 9 блоков на ТЭС группы ДТЭК и один блок “Донбассэнерго”, – пишет он.

По словам Жупанина, всего в аварийном ремонте находятся блоки ТЭС общей мощностью 6500 МВт.

“Раньше, в прошлые годы, такой показатель никогда не превышал 3000 МВт”, – отмечает нардеп.

Он также подчеркнул, что дефициты, которые возникают в результате таких серьезных проблем, покрываются другими генерирующими компаниями, а также импортом электроэнергии.

Жупанин добавил к публикации таблицу “Укрэнерго”, на которой видно состояние украинских ТЭС и АЭС. Аварийные блоки обозначены красным.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС: 2 февраля – аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена ​​Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.