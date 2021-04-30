Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні щеплено понад 700 тисяч осіб, а завершили вакцинацію, отримавши дві дози, 130.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з COVID-19.

Зокрема, за минулу добу, 29 квітня, щеплення проти COVID-19 отримали 73 376 людей.

Загалом щеплено 702 440 людей, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

У Полтавській області другою дозою було щеплено 116 осіб, у Хмельницькій області – 6, у Запорізькій – 5 та у Чернівецькій – 3. Інші області України ще не розпочали вакцинування другою дозою.

Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу в Україні?

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Степанов також заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.