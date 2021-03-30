По состоянию на 30 марта в Украине уже два человека получили вторую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

29 марта было сделано 14 433 прививки против COVID-19, первую дозу вакцины получили 14 432 человека; завершил вакцинацию, получив обе дозы, один человек, отметил министр.

С начала кампании по вакцинации, с 24 февраля, сделано 212 898 прививок, 1 дозу получили 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – два человека.

Больше прививок в понедельник сделали в Киеве (1740), Днепропетровской (1290), Полтавской (840), Черкасской (800), Львовской (728) и Житомирской (700) областях.

Меньше всего – в Черниговской (240), Одесской (310), Николаевской (330), Херсонской (350), Волынской (370), Харьковской и Черновицкой (по 380) областях.