Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

В частности, по состоянию на утро 25 апреля в Украине в целом зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В течение суток умерли еще 8 человек. Количество летальных случаев возросло до 201 (по состоянию на 24 апреля умерших было 193).

В то же время выздоровел 181 пациент. Количество тех, кто выздоровел, выросло с 601 до 782 человек.