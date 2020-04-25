Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

В частности, по состоянию на утро 25 апреля в Украине в целом зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В течение суток умерли еще 8 человек. Количество летальных случаев возросло до 201 (по состоянию на 24 апреля умерших было 193).

В то же время выздоровел 181 пациент. Количество тех, кто выздоровел, выросло с 601 до 782 человек.

Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:

  • Винницкая область – 377 случаев;
  • Волынская область – 212 случая;
  • Днепропетровская область – 240 случаев;
  • Донецкая область – 27 случаев;
  • Житомирская область – 337 случаев;
  • Закарпатская область – 286 случаев;
  • Запорожская область – 171 случай;
  • Ивано-Франковская область – 700 случаев;
  • Кировоградская область – 306 случаев;
  • г. Киев – 1159 случаев;
  • Киевская область – 519 случаев;
  • Львовская область – 317 случаев;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Николаевская область – 103 случая;
  • Одесская область – 183 случая;
  • Полтавская область – 169 случаев;
  • Ровенская область – 483 случая;
  • Сумская область – 94 случая;
  • Тернопольская область – 565 случаев;
  • Харьковская область – 125 случаев;
  • Херсонская область – 79 случаев;
  • Хмельницкая область – 66 случаев;
  • Черновицкая область – 1308 случаев;
  • Черкасская область – 249 случаев;
  • Черниговская область – 22 случая.