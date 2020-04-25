Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.
“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев”, – говорится в сообщении.
По информации министра охраны здоровья Максима Степанова, 24 апреля было проведено 5825 ПЦР-тестов.
Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:
- Винницкая область – 377 случаев;
- Волынская область – 212 случая;
- Днепропетровская область – 240 случаев;
- Донецкая область – 27 случаев;
- Житомирская область – 337 случаев;
- Закарпатская область – 286 случаев;
- Запорожская область – 171 случай;
- Ивано-Франковская область – 700 случаев;
- Кировоградская область – 306 случаев;
- г. Киев – 1159 случаев;
- Киевская область – 519 случаев;
- Львовская область – 317 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Николаевская область – 103 случая;
- Одесская область – 183 случая;
- Полтавская область – 169 случаев;
- Ровенская область – 483 случая;
- Сумская область – 94 случая;
- Тернопольская область – 565 случаев;
- Харьковская область – 125 случаев;
- Херсонская область – 79 случаев;
- Хмельницкая область – 66 случаев;
- Черновицкая область – 1308 случаев;
- Черкасская область – 249 случаев;
- Черниговская область – 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, что первый этап постепенного выхода из карантина начнется тогда, когда в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных не меняется или остается в пределах 5%.
- Вчера сообщалось, что по сравнению с 23 апрелем, количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине уменьшилось, а число пациентов, которые выздоровели, превысило отметку в 600 человек.