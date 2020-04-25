По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. Процент новых случаев составляет 5,88.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев”, – говорится в сообщении.

По информации министра охраны здоровья Максима Степанова, 24 апреля было проведено 5825 ПЦР-тестов.

Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 377 случаев;

Волынская область – 212 случая;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 337 случаев;

Закарпатская область – 286 случаев;

Запорожская область – 171 случай;

Ивано-Франковская область – 700 случаев;

Кировоградская область – 306 случаев;

г. Киев – 1159 случаев;

Киевская область – 519 случаев;

Львовская область – 317 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 169 случаев;

Ровенская область – 483 случая;

Сумская область – 94 случая;

Тернопольская область – 565 случаев;

Харьковская область – 125 случаев;

Херсонская область – 79 случаев;

Хмельницкая область – 66 случаев;

Черновицкая область – 1308 случаев;

Черкасская область – 249 случаев;

Черниговская область – 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, что первый этап постепенного выхода из карантина начнется тогда, когда в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных не меняется или остается в пределах 5%.