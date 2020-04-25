Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев”, – говорится в сообщении.

По информации министра охраны здоровья Максима Степанова, 24 апреля было проведено 5825 ПЦР-тестов.

Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:

  • Винницкая область – 377 случаев;
  • Волынская область – 212 случая;
  • Днепропетровская область – 240 случаев;
  • Донецкая область – 27 случаев;
  • Житомирская область – 337 случаев;
  • Закарпатская область – 286 случаев;
  • Запорожская область – 171 случай;
  • Ивано-Франковская область – 700 случаев;
  • Кировоградская область – 306 случаев;
  • г. Киев – 1159 случаев;
  • Киевская область – 519 случаев;
  • Львовская область – 317 случаев;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Николаевская область – 103 случая;
  • Одесская область – 183 случая;
  • Полтавская область – 169 случаев;
  • Ровенская область – 483 случая;
  • Сумская область – 94 случая;
  • Тернопольская область – 565 случаев;
  • Харьковская область – 125 случаев;
  • Херсонская область – 79 случаев;
  • Хмельницкая область – 66 случаев;
  • Черновицкая область – 1308 случаев;
  • Черкасская область – 249 случаев;
  • Черниговская область – 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, что первый этап постепенного выхода из карантина начнется тогда, когда в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных не меняется или остается в пределах 5%.