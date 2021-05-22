В Україні вже повністю вакциновані проти COVID-19 понад 70 тис. осіб

В Україні від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу COVID-19 дві дози вакцин отримали понад 70 тисяч осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, від початку кампанії було щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302. Загалом було проведено 1 049 311 щеплень.

За минулу добу, 21 травня, щепили проти коронавірусу 17 583 осіб. Одну дозу отримали 6 091 людина, повністю імунізовані – 11 492.

Протягом доби працювали 300 мобільних бригад та 336 пункти щеплення.

Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 осіб.